В селе Псынадаха ведется ремонт автодороги

Еще несколько лет этим участком дороги в селе Псынадаха пользовались в основном водители грузовиков. Но село разрасталось, строили новые дома. Востребованность трассы повысилась. Как и нагрузка на нее. В результате во многих местах полотно пришло в негодность. Сейчас его ремонтируют.
Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты устанавливают бордюры и снимают старое покрытие.
По плану сдать участок трассы в эксплуатацию должны в июле, но подрядчики рассчитывают справиться с заданием раньше.
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