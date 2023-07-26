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В селе Михайловка Херсонской области строители из КБР возводят новый ФАП

В селе Михайловка Херсонской области строители из КБР возводят новый ФАП

26.07.2023 | 16:05
Прежний медпункт в Михайловке снесли. Сейчас рабочие вывозят мусор и готовятся закладывать фундамент. В одном из сел Скадовского округа при непосредственном участии строителей из Кабардино-Балкарии появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Тем временем медики из Кабардино-Балкарии уже помогают жителям муниципального округа. Фельдшерская бригада из шести человек дежурит в Скадовске, Железном Порту и Голой Пристани: принимает пациентов в стационарных условиях. Если есть необходимость, отправляется на вызовы. Прикомандированные специалисты делятся опытом с местными врачами: знакомят коллег с новыми методами диагностики и лечения.   https://t.me/vestikbr
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