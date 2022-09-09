В селе Кахун открыли новую линию газопровода

Речь – о 84-х километрах сетей, построенных по программе догазификации. Селу они были необходимы. Местные жители нередко жаловались на низкий уровень в горелках. К тому же действующие сети обветшали. Газораспределительная компания заменила коммуникации за полгода. В ремонт вложили больше 280 миллионов рублей. В результате почти две с половиной тысячи кахунских абонентов получили не только новые линии, но и “умные” приборы учета. Теперь показания станут поступать в диспетчерские службы дистанционно. Открытие газопровода приурочили к празднованию столетия республики. Гостей встречали танцами. В торжественной обстановке зажгли символическую горелку. А после участники торжества побывали в домах, подключенных к новым сетям.