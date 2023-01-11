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В селе Интернациональном решили вопрос с ремонтом канализации

В селе Интернациональном решили вопрос с ремонтом канализации

11.01.2023 | 16:16
Решить вопрос с канализацией в Интернациональном не удавалось несколько десятилетий. В результате сложности испытывали почти 500 жителей. Сегодня систему полностью восстановили. До этого стоки в основном уходили не в очистные сооружения, а в ближайшую реку. Трубы значительно обветшали, и на линии случались утечки. Касалось это не только частного сектора, но и жителей девяти многоквартирных домов. За решением селяне обратились к прокурору Терского района во время выездного приема граждан. Специалисты устранили около трех десятков повреждений труб на линии протяженностью больше трех километров. И к тому же установили насос, который позволяет уводить сточные воды в нужное русло. Деньги на ремонт направила районная администрация. Местный “Водоканал” и власти Интернационального предоставили технику и специалистов. Общими усилиями вопрос был решен. В надзорном ведомстве района отмечают: выездные встречи с гражданами – оперативный и эффективный метод работы. Вот и на этот раз селяне рассказали прокурору о своих бытовых заботах. В ответ было обещано провести проверку и дать по итогам письменный ответ… Действовать в прямом контакте с жителями намерены и в наступившем году.   https://t.me/vestikbr
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