В селе Хатуей стартовал капитальный ремонт местной школы

В Хатуее стартовал капитальный ремонт сельской школы. На сегодняшний день строители занимаются демонтажными работами.
Проектом предусмотрена полная замена кровли и окон, модернизация всех инженерных систем, а также ремонт санузлов и систем канализации. Обновят не только внутренние помещения, но и фасад образовательного учреждения. Учебные классы оснастят современным оборудованием. Здание строили полвека назад, с тех пор капитального ремонта здесь не было. Реконструкция школы стала возможной благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».
