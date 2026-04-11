В селе Хатуей стартовал капитальный ремонт местной школы

11.04.2026 | 11:00
В Хатуее стартовал капитальный ремонт сельской школы. На сегодняшний день строители занимаются демонтажными работами. Проектом предусмотрена полная замена кровли и окон, модернизация всех инженерных систем, а также ремонт санузлов и систем канализации. Обновят не только внутренние помещения, но и фасад образовательного учреждения. Учебные классы оснастят современным оборудованием. Здание строили полвека назад, с тех пор капитального ремонта здесь не было. Реконструкция школы стала возможной благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».   https://t.me/vestikbr
