Школу в селе Эльбрус ремонтируют впервые за 45 лет

Начали с замены кровли. До этого здесь стояла мягкая, сейчас –шатровая. Сделали ее из металло_профиля. По словам строителей, он более практичен, чем обычная черепица. На первом этаже снесли практически все перегородки между помещениями.
Еще несколько – на втором и третьем. Они не отвечали современным требованиям. На их месте создали новые. Также демонтировали устаревшие окна и двери.
К ремонту приступили во второй половине мая по программе развития образования в Кабардино-Балкарии... Строители укрепят фундамент, приведут в порядок цоколь, обновят фасад. Сейчас меняют электропроводку, водопровод и систему отопления.
Школа рассчитана на 600 с лишним учеников. Посещают ее более двух сотен детей, в том числе из соседних населенных пунктов – Нейтрино и Верхний Баксан. Завершить ремонт должны до начала учебного года, при этом не только восстановят само здание, но и благоустроят прилегающую территории, купят оборудование и учебную литературу.
https://t.me/vestikbr