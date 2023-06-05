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Школу в селе Эльбрус ремонтируют впервые за 45 лет

Школу в селе Эльбрус ремонтируют впервые за 45 лет

05.06.2023 | 15:56
Начали с замены кровли. До этого здесь стояла мягкая, сейчас –шатровая. Сделали ее из металло_профиля. По словам строителей, он более практичен, чем обычная черепица. На первом этаже снесли практически все перегородки между помещениями. Еще несколько – на втором и третьем. Они не отвечали современным требованиям. На их месте создали новые. Также демонтировали устаревшие окна и двери. К ремонту приступили во второй половине мая по программе развития образования в Кабардино-Балкарии... Строители укрепят фундамент, приведут в порядок цоколь, обновят фасад. Сейчас меняют электропроводку, водопровод и систему отопления. Школа рассчитана на 600 с лишним учеников. Посещают ее более двух сотен детей, в том числе из соседних населенных пунктов – Нейтрино и Верхний Баксан. Завершить ремонт должны до начала учебного года, при этом не только восстановят само здание, но и благоустроят прилегающую территории, купят оборудование и учебную литературу.   https://t.me/vestikbr
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