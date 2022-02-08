В селе Дальнем отремонтировали Дом культуры

Это здание в начале села Дальнего сразу привлекает внимание. Вот такой вид после капитального ремонта приобрел местный Дом культуры. Сейчас кровлю поменяли, обновили окна, двери, полы и фасад, отремонтировали внутренние помещения, заменили коммуникации, устроили санузлы... 360 тысяч рублей выделили на приобретение оборудования, в основном музыкального. Обновится и книжный фонд библиотеки. Культработники уже оценили ремонт. Когда сельский культурный центр закрыли, местные торжества проводили во дворе здания или в соседней школе. Теперь сюда вновь вернутся жители. Из-за пандемии обновленное здание пока не может массово принимать посетителей, но, как говорят сотрудники, у них много замыслов. Вскоре начнется и подготовка к столетнему юбилею Кабардино-Балкарии. С 2019 года построенных и отремонтированных ДК в республике уже около 80. В этом году капитально отремонтируют Дома культуры в Ташлы-Тале, Озреке, Камлюково, Урвани и Александровской.