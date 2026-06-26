В селе Белоглинское завершили укладку нижнего слоя асфальта на улице Пачева

В селе Белоглинское завершили укладку нижнего слоя асфальта по улице Пачева. Дорожники готовятся к финальному этапу работ.
Обновление участка автодороги Дейское – Верхний Акбаш – Терекское началось в конце марта. Протяженность объекта в границах населенного пункта превышает один километр. На площадке задействовали шесть единиц спецтехники и десять рабочих. Специалисты уже провели фрезеровку старого полотна и установили водоотводные лотки для предотвращения подтоплений.
Также по проекту здесь обустроят два остановочных комплекса и пешеходный переход, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Полностью завершить ремонт планируют до конца лета.
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