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В селе Белоглинское завершили укладку нижнего слоя асфальта на улице Пачева

В селе Белоглинское завершили укладку нижнего слоя асфальта на улице Пачева

26.06.2026 | 13:40
В селе Белоглинское завершили укладку нижнего слоя асфальта по улице Пачева. Дорожники готовятся к финальному этапу работ. Обновление участка автодороги Дейское – Верхний Акбаш – Терекское началось в конце марта. Протяженность объекта в границах населенного пункта превышает один километр. На площадке задействовали шесть единиц спецтехники и десять рабочих. Специалисты уже провели фрезеровку старого полотна и установили водоотводные лотки для предотвращения подтоплений. Также по проекту здесь обустроят два остановочных комплекса и пешеходный переход, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Полностью завершить ремонт планируют до конца лета.   https://t.me/vestikbr
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