В селе Баксаненок продолжается строительство нового детского сада на 140 мест

Здание будет состоять из двух соединённых переходом блоков. Специалисты уже полностью возвели стены второго этажа. В одном блоке завершены кровельные работы, во втором начинаются. Уже приступили к укреплению фасада будущего детского сада. В помещениях ведутся штукатурные работы и прокладка инженерных коммуникаций.
В новом детском саду появятся просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, а на прилегающей территории будут обустроены современные игровые площадки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.
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