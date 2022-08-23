В селе Атажукино ликвидировали пожар

В 12:45 23.08.2022 года поступило сообщение о том, что в селе Атажукино по ул. Жемухова, произошел пожар в частном домовладении.
По прибытии установлено, что горит кровля дома.
В 12:49 пожар был локализован и в 13:58 полностью ликвидирован.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров.
В результате пожара пострадавших и погибших нет.
К тушению пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в количестве 21 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.