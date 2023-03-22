В селе Арик начали капитально ремонтировать улицу Кабардинскую

Длина участка – два с половиной километра. В первую очередь строители взялись за реконструкцию моста через Акбашский канал. Сооружение со времен постройки не обновляли ни разу.
На всем протяжении Кабардинской появятся новые фонари, при этом электропровода проложат под землей. Создадут пешеходные переходы и обустроенные остановочные комплексы.
А пока специалисты роют траншеи для установки бордюров и со дня на день начнут снимать старый асфальт. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Завершить их должны в сентябре.
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