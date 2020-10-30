В селах КБР улучшают водоснабжение

В селении Псыгансу улучшится водоснабжение. Здесь пробурили скважину и построили насосную станцию. Работы шли в рамках федерального проекта «Чистая вода». Новая насосная станция расположена в верхней части села. Рядом скважина на 150 метров. Подрядчики рассказали, что наиболее богатые водоносные слои расположены на глубине 60 метров. Именно оттуда планируют качать живительную влагу. После запуска в общую сеть станет поступать 40 кубометров в час. Раньше большую часть ресурса брали из так называемой «прибрежной полки» с помощью дренажной системы. Летом, в сезон поливов, объемы падали, а других способов подпитки сети не существовало. Новая скважина – еще один источник подачи воды в дома местных жителей. Новую насосную станцию в Псыгансу планируют открыть в конце этой недели.