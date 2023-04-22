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В седьмой школе Нальчика открыли Парту Героя памяти выпускника Эдуарда Сокурова

В седьмой школе Нальчика открыли Парту Героя памяти выпускника Эдуарда Сокурова

22.04.2023 | 10:19
К проекту «Парта Героя» в седьмой школе подключились в феврале: тогда установили первые две в честь выпускников, погибших при исполнении воинского долга. И вот третья «Парта Героя»… Эдуарда Сокурова призвали на срочную службу в ряды Вооруженных сил России в 2009-м. Удостоен многих поощрений за образцовую дисциплину и успехи в боевой подготовке. В марте 2015-го начал служить по контракту в бригаде специального назначения. Сержант выполнял задачи в Сирии на базе Хмеймим. Там Сокуров участвовал в доставке гуманитарных грузов и охранял летчиков. Его не стало 29-го сентября того же года. Указом президента России награжден медалью «За отвагу» посмертно. Проект задумали в «Единой России». На особой ученической парте помещают информацию о военнослужащем-герое. Право сидеть за ней получают ребята, которые добились больших успехов в учебе и активно участвуют в жизни школы.   https://t.me/vestikbr
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