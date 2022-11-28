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В Сармаково завершили первый этап строительства новой школы

В Сармаково завершили первый этап строительства новой школы

28.11.2022 | 16:02
От прежнего здания остался разве что адрес. Первая школа Сармаково прослужила почти 70 лет, но была признана аварийной. Ее снесли и теперь на этом месте строят новую – согласно всем требованиям, которые предъявляют к современному образованию. При этом учебный процесс не прерывают. На стройплощадке уже залили фундамент, оборудовали цокольный этаж, где проложат коммуникационные линии и создадут технические помещения. Подрядчики говорят: самый сложный этап пройден. Здание будет отличаться повышенной сейсмоустойчивостью: оно должно выдержать колебания земной поверхности до девяти баллов. Проект предусматривает и автономную котельную. Новая школа в Сармаково рассчитана на 275 мест. Завершить строительство должны к концу следующего года.   https://t.me/vestikbr
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