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В Сармакова строят школу на 275 мест

В Сармакова строят школу на 275 мест

10.03.2023 | 09:03
Возводят здание на месте прежнего – 50-х годов прошлого века. Капитального ремонта там не было никогда. Со временем помещения настолько обветшали, что их признали аварийным, и корпус снесли... По проекту здесь создадут кабинеты для занятий и отдыха ребят, актовый зал, пищеблок и мастерские. К работам приступили в прошлом августе. Уже возвели один этаж из трех и котельную. Пока строят новую школу, дети продолжают учиться в соседней. По плану построить новое здание первой школы должны в декабре этого года.   https://t.me/vestikbr
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