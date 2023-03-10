В Сармакова строят школу на 275 мест

Возводят здание на месте прежнего – 50-х годов прошлого века. Капитального ремонта там не было никогда. Со временем помещения настолько обветшали, что их признали аварийным, и корпус снесли...
По проекту здесь создадут кабинеты для занятий и отдыха ребят, актовый зал, пищеблок и мастерские. К работам приступили в прошлом августе. Уже возвели один этаж из трех и котельную. Пока строят новую школу, дети продолжают учиться в соседней.
По плану построить новое здание первой школы должны в декабре этого года.
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