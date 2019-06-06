В Санкт-Петербурге сегодня стартовал международный экономический форум. — 2019.06.06

В нем принимает участие делегация КБР под руководством временно исполняющего обязанности Главы республики Казбека Кокова.
На встречах планируют обсудить социально-экономическое развитие округа. Традиционно на площадке форума будет работать объединенный стенд «Кавказский дом», где представят инвестиционный и экономический потенциал наших регионов. Также состоятся переговоры и подписание соглашений в торговой, научно-технической, культурной и иных сферах. Казбек Коков примет участие в работе дискуссионных площадок форума и проведет ряд рабочих встреч с руководством компаний «Газпром межрегионгаз», «Россети» и «Сбербанка».

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.06

— КъБ-р газ уасэр тынымк1э япэ увып1эр и1ыгъщ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.06.06

— Санкт-Петербургда экономика форум кесини ишин башлагъанды.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.06.06

— Нобэ щегъэжьауэ июным и е 8-нэ махуэ пщ1ондэ ек1уэк1ынущ Петербург къэрал зэхуаку экономикэ форумыр.

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