В санаториях и детских лагерях КБР готовятся к оздоровительной кампании 2022 года

В санаториях и детских лагерях Кабардино-Балкарии готовятся к оздоровительной кампании этого года. С середины апреля и до конца мая три республиканские рабочие группы будут оценивать, могут ли учреждения принимать юных отдыхающих. По данным Минтруда, в летней кампании по оздоровлению детей планируют задействовать 40 организаций. Из них 22 лагеря с дневным пребыванием на базе школ плюс 18 стационарных. В прошлом году из-за коронавируса детские санатории и лагеря заполняли максимум на 70 процентов. В этом готовятся к полному заселению, добавили в министерстве.