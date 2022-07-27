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В санатории “Звездочка” приобрели новое оборудование для поддержания бронхо-легочной системы

В санатории “Звездочка” приобрели новое оборудование для поддержания бронхо-легочной системы

27.07.2022 | 15:52
В творческой студии санатория “Звездочка” сегодня показывают кукольный спектакль. Здесь проводят досуг, а главное – восстанавливают здоровье дети от трех лет. Санаторий принимает юных пациентов круглый год. Акцент – на лечении бронхо-легочных болезней. Летопись “Звездочки” начинается с 1936-го, когда на железнодорожной станции города в саманном доме открыли детский санаторий, всего на 50 коек. Вехи истории можно проследить в местном музее. Сегодня “Звездочка” - это современный оздоровительный комплекс из трех корпусов, расположенный в курортной части Нальчика. Этим летом здесь заработало новое оборудование для поддержания дыхательной системы, купленное на средства из республиканского бюджета. Приобрели современный аппарат – ингаляционную установку “Нико” и обустроили галокамеру, которую еще называют “солевая пещера”. Здесь поддерживают комфортную температуру, а специальный аппарат измельчает поваренную соль до состояния аэрозоля. Она-то и находится в воздухе и при вдыхании благоприятно воздействует на бронхи и легкие… Если в галокамере воссоздают климат морского побережья, то на прогулку детей могут пригласить и в зимний сад. Сотрудники создали его в холле одного из корпусов своими силами. Сегодня в санатории лечатся больше сотни детей с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Восстанавливают здесь здоровье в том числе и те, кто переболел ковидом. https://t.me/vestikbr
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