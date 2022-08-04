В санатории “Кавказ” провели акцию ГИБДД “Расставь приоритеты”

“Расставь приоритеты!”… Сотрудники ГИБДД вместе со специалистами экспертного центра “Движение без опасности” проводят всероссийскую социальную кампанию. Ее цель – добиться от людей разного возраста осознанного поведения на перекрестках. Одну из акций организовали в Нальчике в санатории “Кавказ”. Здесь с отдыхающими детьми общались сотрудник экспертного центра и аниматор. Первый надел форму милиционера эпохи 30-40-х годов прошлого века, второй – костюм динозавра. Регулировщик рассказывал, как выбрать место для безопасного перехода через дорогу, а сказочный персонаж помогал правильно повторить действия. Верно “расставить приоритеты” на этот раз смогли около 300 ребят от пяти до 14 лет. Когда программа была успешно пройдена, участникам вручили подарки.