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В санатории “Кавказ” провели акцию ГИБДД “Расставь приоритеты”

В санатории “Кавказ” провели акцию ГИБДД “Расставь приоритеты”

04.08.2022 | 12:34
“Расставь приоритеты!”… Сотрудники ГИБДД вместе со специалистами экспертного центра “Движение без опасности” проводят всероссийскую социальную кампанию. Ее цель – добиться от людей разного возраста осознанного поведения на перекрестках. Одну из акций организовали в Нальчике в санатории “Кавказ”. Здесь с отдыхающими детьми общались сотрудник экспертного центра и аниматор. Первый надел форму милиционера эпохи 30-40-х годов прошлого века, второй – костюм динозавра. Регулировщик рассказывал, как выбрать место для безопасного перехода через дорогу, а сказочный персонаж помогал правильно повторить действия. Верно “расставить приоритеты” на этот раз смогли около 300 ребят от пяти до 14 лет. Когда программа была успешно пройдена, участникам вручили подарки.
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