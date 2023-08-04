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В садах КБР созрели летние сорта яблок

В садах КБР созрели летние сорта яблок

04.08.2023 | 15:34
Крупный, ароматный, сочный… Так характеризуют «Вильямс Прайд» – летний сорт яблок. Сейчас плоды собирают на одном из участков в селении Хатуей. Деревья в уходе неприхотливы. Они приживаются на различных почвах, хорошо переносят низкие температуры, не требуют частых поливов. И главное – плодоносят длительное время. Фрукты собирают с помощью специальных приспособлений. Каждое дерево в среднем приносит по 50 кг яблок. Сейчас на участке трудятся около 25 человек. Студенты, школьники, жители близлежащих сел… Получают по полторы тысячи рублей в день. Сад в Хатуее заложили пять лет назад. Плодоносить деревья начали прошлым летом. Здесь же растут яблони и других сортов: «Флорина», «Моди»… Собирать урожай с них начнут через несколько дней. Площадь участка – 15 гектаров. Сбор яблок сейчас идет и в других сёлах муниципалитета: в Анзорее, Аргудане. Валовый сбор в этом году будет ниже, чем в прошлом, говорят представители администрации района, но не существенно.   https://t.me/vestikbr
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