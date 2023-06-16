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В с. Зарагиж устанавливают современное освещение

В с. Зарагиж устанавливают современное освещение

16.06.2023 | 14:06
Безопасность дорожного движения – один из ключевых приоритетов дорожной деятельности. Снижение аварийности в темное время суток является неотъемлемой составляющей обеспечения безопасности на дороге. В этих целях, на отремонтированном за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» автодороге Старый Черек-Жемтала-Сукан-Суу в селении Зарагиж, специалистами начаты работы по устройству современного освещения. На участке протяженностью порядка 4 км за счет средств, предоставленных из регионального дорожного фонда, будут установлены новые опоры освещения, кронштейны, светильники и две трансформаторные подстанции. На данный момент дорожниками выполняются работы по разработке грунта с последующей установкой закладных деталей под опоры освещения. Все провода будут уведены под землю. Помимо этого, для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пешеходов, по обе стороны указанной автодороги будут устроены тротуарные дорожки.
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