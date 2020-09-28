В с.Ташлы-Тала появится детсад

Со дня основания селения Ташлы-Тала прошло уже 90 лет. И за все это время здесь не было детского сада. Теперь, благодаря федеральному проекту «Содействие занятости женщин» нацпроекта «Демография», в селе появится дошкольное учреждение на 60 мест.

Нехватку детского сада ощущали также учителя младших классов. Им приходилось принимать детей, абсолютно не подготовленных к школьной программе. Поэтому первоклашки начинали учебу не с букваря, а со знакомства с окружающим миром. Со введением нового объекта в эксплуатацию этой проблемы уже не будет. Площадь садика составляет более 1000 квадратных метров. Строители сейчас завершают укладку кровли и отделочные работы. Затем будут благоустраивать прилегающую территорию. По словам подрядчиков, первые детишки смогут сюда прийти уже до конца этого года.