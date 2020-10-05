В с.Светловодское обновляют ДК

Жители Светловодского ждут открытия местного Дома культуры. В нынешнем году благодаря национальному проекту «Культура» здесь удалось провести капитальное обновление.

Ремонтные начали четыре месяца назад. За это время строители заменили кровельное покрытие, коммуникационные сети, окна и двери. Сейчас полным ходом идет отделка стен и потолков в зрительном зале, коридорах и кабинетах. Рабочие реконструировали лестничный пролет, выложили плитку и установили перила. В ближайшие дни завершится обновление фасада. Капитального ремонта не было со дня открытия ДК в 60-м году.

Рядом с ДК создали «Сквер «Светлый» в рамках госпрограммы по обустройству сельских территорий. Здесь же — игровая площадка для детей. Завершающим этапом реконструкции досугового центра станет благоустройство прилегающей территории.