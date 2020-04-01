В с. Псыгансу Урванского района КБР приступили к ремонту участка автотрассы «Старый Черек – Жемтала».

Длина отрезка, на котором проводится реконструкция, – около 6 километров. Верхний слой дорожного полотна уже сняли и сейчас устраняют ямы. Задействованы около 10 единиц техники и столько же рабочих. К концу недели дорожники намерены начать укладку нового асфальта.

Работы на объекте ведет Урванское ДРСУ. По плану ремонт должен завершиться в сентябре. Однако подрядчик рассчитывает сдать дорогу раньше намеченного срока.