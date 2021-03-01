В с.Новоивановское завершается строительство новой школы





В селении Новоивановское Майского района строят новую школу. Основные работы уже завершены. Сейчас идет отделка помещений. Готовое здание намерены сдать в эксплуатацию уже в конце мая.

А уже первого сентября за парты здесь сядут ученики лицея№7, тому зданию больше полувека. Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Образование». Бюджет составил около 350 миллионов рублей. Директор лицея отмечает, что новая школа будет соответствовать всем современным требованиям.

Предметом для гордости будет современный спортзал, размерами 30 на 18, где можно будет заниматься не только волейболом и баскетболом, как в старой школе. Дети теперь смогут поиграть в мини-футбол и гандбол. Кроме этого будет своя котельная и электрическая подстанция.