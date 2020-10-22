В с.Куба завершился ремонт региональной дороги





В Кабардино-Балкарии подходит к концу ремонт региональной сети дорог. Работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в разных районах. Один из участков, где реконструкция уже завершилась — в селении Куба Баксанского района.

Вдоль него проходит трасса «Кавказ». На этом участке с апреля дорожники занимались капитальным ремонтом. Полностью реконструировали подъезд от автомагистрали к населенному пункту. Протяженность – 13 километров. Асфальтобетонное покрытие – двуслойное, выполнено по современным технологиям. Здесь не только меняли асфальт. Комплекс работ был полным – отрезок трассы изменился кардинально.

«В ходе выполнены работы по ремонту двух мостов, ремонт примыканий пересечений, автомобильных остановочных комплексов, установки дорожных знаков, светофоров Т7 и нанесение горизонтальной разметки». – рассказал начальник отдела Управления дорожного хозяйства КБР Мухадин Жемухов.

Рядом с отремонтированной транспортной артерией, на центральной улице селения находятся социальные объекты, в том числе школа. Чтобы обезопасить детей, вблизи нее появился новый пешеходный переход. Ребята, которым на пути к знаниям в прямом смысле слова нужно перейти дорогу, говорят, теперь стало намного спокойнее.

Согласно проекту, дорожные работы в Кубе должны были завершить к концу октября. В эксплуатацию подрядчики объект сдали на 10 дней раньше.