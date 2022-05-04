В с. Куба приступили к строительству амбулатории

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения КБР, началось строительство амбулатории в с. п. Куба по ул. Шукова, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. Новое здание будет площадью около 600 м2, где будут размещаться кабинеты терапевта, врача-педиатра и иных профильных врачей, процедурные, палаты и вспомогательные помещения. По словам местных жителей, существующее здание амбулатории обветшало и отслужило свой срок. Строительство нового медицинского учреждения сможет обеспечить доступность современной медицинской помощи в селе, что несомненно важно. На конец апреля на объекте выполнены подготовительные работы по расчистке территории, устройству фундаментной подушки. Плановый срок завершения строительства – декабрь 2023 года.