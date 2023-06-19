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В с. Былым восстанавливают школу

В с. Былым восстанавливают школу

19.06.2023 | 11:13
Обновлению подлежит буквально все здание –  от подвала до крыши. Заменят окна, двери и инженерные коммуникации, восстановят полы и стены. Установят сигнализацию и проведут новую интернет-линию. В соответствие с современными требованиями приведут спортивный зал и пищеблок. На капитальный ремонт по федеральной программе модернизации школьных систем образования направили 30 миллионов рублей. Еще семь миллионов добавили на оснащение техникой, мебелью и книгами. Закончить все работы должны к середине августа, чтобы новый учебный год ученики начали в обновленном здании. https://t.me/vestikbr
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