В с. Былым восстанавливают школу

Обновлению подлежит буквально все здание – от подвала до крыши. Заменят окна, двери и инженерные коммуникации, восстановят полы и стены. Установят сигнализацию и проведут новую интернет-линию. В соответствие с современными требованиями приведут спортивный зал и пищеблок.
На капитальный ремонт по федеральной программе модернизации школьных систем образования направили 30 миллионов рублей. Еще семь миллионов добавили на оснащение техникой, мебелью и книгами. Закончить все работы должны к середине августа, чтобы новый учебный год ученики начали в обновленном здании.
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