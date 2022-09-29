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В ряды российских войск отправилась группа резервистов из Урванского и Черекского районов

В ряды российских войск отправилась группа резервистов из Урванского и Черекского районов

29.09.2022 | 15:40
Военный комиссариат в Нарткале. Здесь собрались мобилизованные из двух районов – Урванского и Черекского. С ними родственники и друзья, которые пришли поддержать своих близких. Один из резервистов – житель Псыгансу Рустам Цримов. Перед отправкой проверяют списки мобилизованных. Со словами напутствия к ребятам, которые отправляются на защиту Отечества, обратились представители военкомата и муниципалитетов. На “Газелях” мобилизованные выезжают с территории военкомата. Их путь лежит в Ингушетию, где они будут проходить обучение, а после отправятся в зону специальной военной операции.   https://t.me/vestikbr  
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