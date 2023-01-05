В Русском драматическом театре им.Горького проходят новогодние представления для детей

Волк и Лиса в этом спектакле – главная угроза для лесных обитателей – Зайца и Мышонка. Но у них есть защита – большой и добрый Медведь, который, правда, только проснулся после зимней спячки. К тому же на помощь приходят Дед Мороз и Снегурочка, а потому заканчивается все хорошо. Ведь иначе и быть не может.
Сказку воплощают на сцене артисты Русского государственного драматического театра им.Максима Горького. Представления для детей устраивают по три раза в день. А после спектакля зрителей приглашают в фойе к елке. Здесь шоу продолжается, но уже с новыми героями.
Кощей Бессмертный и Баба Яга похитили Снегурочку… Вернее, так они думали, но рассеянный Кощей все перепутал и украл Машеньку. Ту самую – из мультфильма “Маша и Медведь”, о чем злодеи вскоре пожалели. Ведь она дружит с главными распорядителями новогоднего праздника – Снегурочкой и Дедом Морозом.
Новогодние представления продлятся здесь вплоть до шестого января. И каждое, без сомнений, принесет радость юным зрителям.
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