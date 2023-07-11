В российских школах предложили прививать основы патриотизма

Школьные принадлежности должны сопровождаться символикой, имеющей отношение к истории страны. С таким предложением в Минпросвещение России обратилась Ассоциация производителей детских товаров, работ и услуг.
Там сообщили, что получают письма от родителей учеников, которые сетуют на «засилье» персонажей западной масс-культуры на школьных принадлежностях. Вместо них предлагают помещать на обложках, к примеру, портреты российских полководцев, писателей, космонавтов.
Пожелания к внешнему виду таких товаров следует закрепить в рекомендациях для производителей, которые отправляют товар в свободную розничную продажу по России. А ранее депутаты Госдумы предложили ввести правило – носить как элемент школьной формы патриотические значки. Дизайн, по мнению инициаторов, смогли бы предложить сами дети.
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