В российских школах появится новый предмет – «Основы безопасности и защита родины»

В стране реформируют школьный предмет ОБЖ. Его хотят переименовать в «Основы безопасности и защита Родины». Сейчас создают рабочую группу, которая займется подготовкой новой учебной программы.
В рамках этой работы представители различных заинтересованных структур высказывают свои предложения. Одно из них – прозвучавшее на круглом столе Комитета Госдумы по просвещению – запустить особый пятидневный курс для старшеклассников, где те смогут ознакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов.
В целом в курсе «Основы безопасности и защита Родины» предполагается девять модулей, среди которых тактическая и огневая подготовка, основы технической подготовки и связи. В рамках последнего и станут обучать работе с дронами.
Речь также пойдет о радиационной, биологической и химической защите, о военно-медицинском и инженерном аспектах. При этом основной упор планируют сделать на практических занятиях, тактических и спортивных играх. Добавлю, что изменения в курс ОБЖ собираются внести с сентября будущего года.
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