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В российских школах появится новый предмет – «Основы безопасности и защита родины»

В российских школах появится новый предмет – «Основы безопасности и защита родины»

30.06.2023 | 15:37
В стране реформируют школьный предмет ОБЖ. Его хотят переименовать в «Основы безопасности и защита Родины».  Сейчас создают   рабочую группу, которая займется подготовкой   новой учебной программы. В рамках этой работы представители различных заинтересованных структур высказывают свои предложения. Одно из них – прозвучавшее на круглом столе Комитета Госдумы по просвещению – запустить особый пятидневный курс для старшеклассников, где те смогут ознакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов. В целом в курсе «Основы безопасности и защита Родины» предполагается девять модулей, среди которых тактическая и огневая подготовка, основы технической подготовки и связи. В рамках последнего и станут обучать работе с дронами. Речь также пойдет о    радиационной, биологической и химической защите, о военно-медицинском и инженерном аспектах. При этом основной упор планируют сделать на практических занятиях, тактических и спортивных играх. Добавлю, что изменения в курс ОБЖ собираются внести с сентября будущего года. https://t.me/vestikbr
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