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В России заработала цифровая платформа для представителей малого и среднего предпринимательства

В России заработала цифровая платформа для представителей малого и среднего предпринимательства

10.02.2022 | 15:56
Создали ее, чтобы сделать доступнее самые востребованные государственные и коммерческие услуги. Платформу разработала Корпорация малого и среднего бизнеса совместно с Минэкономразвития России. Сейчас доступны 11 онлайн-помощников, необходимых для открытия и ведения своего дела. Перечень определили сами предприниматели, которые участвовали в подготовке проекта.  Здесь же запущен сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 миллионов рублей в несколько банков одновременно. Ответ с предложениями   придет в личный кабинет пользователя, чтобы он мог выбрать оптимальный вариант. Для экономии времени создали конструктор документов, где собраны самые востребованные шаблоны: 70 - для юрлиц и 35 - для физических.  Кроме того, для предпринимателей создали сервис по бизнес-обучению. В отдельный блок включили меры поддержки в регионах. В проекте пока участвуют лишь 10 субъектов федерации. Остальные, в том числе Кабардино-Балкарию, должны подключить этом году. В 22-м собираются расширить перечень онлайн-помощников на цифровой платформе.
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