В России заработал новый информационный ресурс объясняем.рф, который предоставляет доступ к проверенной информации о происходящих в мире событиях. О его запуске заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сервис будет работать по аналогии с хорошо известным сайтом стопкоронавирус.рф. Он станет источником проверенной, официальной и оперативной информации, которую обновляют в режиме реального времени, заявили в правительстве страны. На портале объясняем.рф уже размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам жизни – от транспортного сообщения до финансов. Жители могут направлять свои вопросы с помощью формы обратной связи на самом сайте, а также на его страницах в таких соцсетях как «Телеграмм», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Вайбер». В работу с обращениями граждан вовлечены все министерства и ведомства, отмечают в кабинете министров. В разделе «Стопфейк» публикуют опровержения недостоверной информации, которая появляется в интернете. А в «Полезных материалах» собрали памятки, инфографику и видео. Россиянам и прибывающих в страну иностранцам рекомендуют ориентироваться на публикации именно сайта объясняем.рф. Так люди смогут противостоять воздействию фейков и слухов.