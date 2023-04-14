В России запретят несовершеннолетним продажи электронных сигарет

В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие вещества, которые в несколько раз повышают риск развития злокачественных новообразований, отмечают депутаты после консультаций с медиками. К тому же токсичные пары способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей…
По новым правилам вводится полный запрет продажи несовершеннолетним этих устройств - как с никотином, так и без него. А взрослые смогут купить вейпы только в стационарных розничных магазинах, при этом их открытая выкладка запрещена.
Помимо этого, исключена реализация с использованием автоматов, а также в интернете. Предстоит также скорректировать административные и уголовные санкции для нарушителей, добавили в Госдуме.
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