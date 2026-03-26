В России вводят суточную страховку пассажиров для такси

В России вводят суточную страховку пассажиров для такси

26.03.2026 | 14:20
Таксисты смогут оформлять страховку пассажиров на сутки… Госдума приняла поправки в соответствующий закон. Льготный режим касается только самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Юридическим лицам придется страховаться по полной программе. Напомним, на сегодняшний день такси приравнены к общественному транспорту. Соответственно, у водителей должны быть два полиса: ОСАГО, чтобы иметь право выехать на дорогу и отвечать за собственные аварии, и ОСГОП, – чтобы отвечать перед пассажирами. Если первый можно было получить на один день, то второй – покупался только нА год. Теперь ситуация изменилась. Отмечено, что между двумя этими документами есть существенная разница. Если в машину такси влетел какой-то лихач или сам водитель врезался в столб, и пассажир получил травмы, то ущерб ему по полису ОСГОП возместит страховая компания таксиста. Если же таксист сбил пешехода, то его страховая компания возместит ущерб пострадавшему по полису ОСАГО.   https://t.me/vestikbr
