В России вводят автоматическое назначение страховой пенсии по старости

Соответствующий проект минтруд разместил на портале нормативных правовых актов. Новый порядок заработает с января следующего года. Сейчас для получения пенсии нужно подавать заявление через Госуслуги, МФЦ или лично в Социальном фонде. Это создает лишние барьеры: не все знают о такой необходимости, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами. Как отметили авторы инициативы, все данные о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда.
Человеку останется только проверить их и подтвердить согласие, а при несогласии – представить дополнительные сведения. Напомним, беззаявительное назначение уже действует для некоторых категорий: пенсии по инвалидности, по потере кормильца несовершеннолетним, а также для тех, кто, получая пенсию по инвалидности, достигает пенсионного возраста.
https://t.me/vestikbr