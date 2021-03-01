В России вводят постоянный мониторинг цен на отдельные категории потребительских товаров и услуг





Распоряжение об этом издали в кабинете министров. Отслеживать цены станет Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Это позволит системно оценивать ситуацию на потребительском рынке, прогнозировать риски подорожания и вовремя принимать меры. Ранее ситуацию контролировала межведомственная рабочая группа. Только проверки в основном проводили по заявлениям граждан.

В группу товаров и услуг, цены на которые государство станет отслеживать постоянно, вошли хлеб, яйца, сахар, табачные изделия, одежда, стройматериалы, лекарства и образовательные услуги.