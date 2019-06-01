В России ввели штраф за повторное противозаконное подключение к электро- и теплосетям — 2019.06.10





Соответствующий закон вступил в силу накануне. Текст размещен на портале правовой информации. Теперь за нарушение физические лица заплатят от 15-ти до тридцати тысяч рублей. Наказание для должностных лиц — от восьмидесяти до двухсот тысяч. Для юридических лиц — штраф до трёхсот тысяч. Внесение таких изменений в законодательство направлено на защиту прав организаций топливно-энергетического комплекса. Потери от неучтённого потребления электричества в регионах страны ежегодно составляют до миллиарда рублей, оценивают в «Россетях». Необходимость применения более жёстких санкций правительство страны обосновывает недостатком мер воздействия, которые ранее были предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях.