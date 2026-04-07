В России вступили в силу новые правила приема в вузы

07.04.2026 | 10:00
С этого года существенно меняются правила приема в вузы. Об этом рассказали в профильном федеральном министерстве. В первую очередь в прошлое ушла подача документов через информационные системы самих университетов. Они часто сбоили, добавляя нервов и абитуриентам, и сотрудникам приемной комиссии. Теперь отправлять данные можно лично, по почте или через сервис «Поступление в вуз онлайн». Изменения коснулись и целевого набора. Отныне места будут устанавливать с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ. Новинка для выпускников колледжей, которые хотят продолжить обучение. Раньше они могли поступить в вуз без ЕГЭ – по внутренним вступительным испытаниям. Теперь этот вариант доступен только при приеме на программы того же профиля, что и в среднем профессиональном заведении. В остальных случаях госэкзамен сдавать все-таки придется. В этом году впервые за несколько лет повысили нижнюю планку баллов ЕГЭ сразу по шести предметам: химии, биологии, физике, истории, информатике и иностранному языку. При этом физика стала обязательной для многих инженерных направлений. Кроме того, некоторые университеты поменяют сроки обучения. В первую очередь те, которые подключились к пилотному проекту по переходу на новые уровни высшего образования. А еще вузы скорректировали список олимпиад, которые дают право стать студентом без вступительных испытаний. Все изменения уже опубликованы на сайтах высших учебных заведений.   https://t.me/vestikbr
