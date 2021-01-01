В России вступили в силу новые правила охоты





Они касаются одежды любителей этого вида деятельности, а также вводят ограничения на использование оружия с нарезным стволом.

Теперь охотники обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости. Кроме того, ограничили применение нарезных стволов. Так, при охоте на пернатую дичь такое оружие запрещено, за исключением добычи рябчика, тетерева и глухаря, но в этих случаях калибр не может превышать 5,6 миллиметра. Для зайцев, белок, горностаев, куниц, норок и хорьков можно использовать нарезное оружие с максимальным калибром 5,7. Теперь на волка, лисицу и енотовидную собаку можно охотиться в любое время года, однако обязательно разрешение, в котором должны быть указаны конкретные виды животных.