В России вступают в силу новые правила для мигрантов

В России вводят новые финансовые требования к мигрантам и расширяют контроль за сроками их пребывания. Президент страны Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания иностранцев в России.
Гастарбайтерам теперь надлежит обеспечивать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу, и они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. Законы также предусматривают передачу в МВД сведений о доходах и трудовой деятельности мигрантов.
Данные налоговые органы и Соцфонд станут направлять в рамках контроля, а если доход окажется ниже установленного уровня, срок пребывания в России сократят. Отдельно прописаны правила для детей мигрантов, включая усыновленных и находящихся под опекой: их пребывание продлевается на срок действия патента родителя, но не дольше 18 лет.
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