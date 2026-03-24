Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России утверждены майские выходные: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая

24.03.2026 | 13:30
Утвердили выходные дни на май. Жители России отдохнут с 1 по 3 мая в честь Праздника Весны и Труда и с 9 по 11 мая – в честь Дня Победы. Об этом сообщили в правительстве. Первое мая выпадает на пятницу. К ней добавляют субботу и воскресенье – получаются три выходных подряд. День Победы приходится на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 11 мая. Всего в мае будет шесть праздничных дней. В Госдуме пояснили: майские каникулы в этом году короче, потому что новогодние праздники растянули на 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Весь запас переносов использовали тогда. Соответствующее решение уже заложили в производственный календарь и постановление правительства.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных