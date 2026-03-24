В России утверждены майские выходные: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая

Утвердили выходные дни на май. Жители России отдохнут с 1 по 3 мая в честь Праздника Весны и Труда и с 9 по 11 мая – в честь Дня Победы. Об этом сообщили в правительстве.
Первое мая выпадает на пятницу. К ней добавляют субботу и воскресенье – получаются три выходных подряд. День Победы приходится на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 11 мая. Всего в мае будет шесть праздничных дней.
В Госдуме пояснили: майские каникулы в этом году короче, потому что новогодние праздники растянули на 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Весь запас переносов использовали тогда. Соответствующее решение уже заложили в производственный календарь и постановление правительства.
