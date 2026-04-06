В России утвердили 16 обязательных предметов для старшеклассников

В России утвердили список из 16 обязательных предметов для учащихся 10-11-х классов. Перечень опубликовали в федеральном Минпросвещения.
В списке – русский язык и литература, математика, информатика, история и обществознание, иностранный, физика, химия, биология и география, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. Кроме того, в документе значатся родной язык, родная литература и второй иностранный.
Однако их изучение осуществляется по заявлению от учеников или их родителей и, если у школы есть такая возможность. В ведомстве отмечают, заставить ребенка учить два иностранных языка, если его семья против, никто не может. Но отметка по этой дисциплине пойдет в аттестат, если ее признают обязательной.
