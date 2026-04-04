В России усилили госнадзор за тарифами ЖКХ

В стране начали действовать законы, усиливающие государственный надзор за формированием тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщали в Госдуме России.
Поводом для нововведений стали многочисленные жалобы, связанные с размером платы за коммунальные услуги. По итогам прошлого года Федеральная антимонопольная служба выявила случаи необоснованного взимания средств с населения и организаций за коммунальные услуги на сумму более 50 миллиардов рублей. Это потребовало принятия комплексных мер, в том числе касающихся регулирования тарифов.
По вступившим с 3-го апреля в силу нормам, ФАС получила расширенные полномочия. Теперь служба может самостоятельно изменять предельные значения тарифов, если региональные власти не исполнили ее предписания. Кроме того, за неоднократное неисполнение требований ведомства, вводится административная ответственность в виде обязательной дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет.
