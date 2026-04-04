Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России усилили госнадзор за тарифами ЖКХ

04.04.2026 | 11:20
В стране начали действовать законы, усиливающие государственный надзор за формированием тарифов на услуги ЖКХ. Об этом сообщали в Госдуме России. Поводом для нововведений стали многочисленные жалобы, связанные с размером платы за коммунальные услуги. По итогам прошлого года Федеральная антимонопольная служба выявила случаи необоснованного взимания средств с населения и организаций за коммунальные услуги на сумму более 50 миллиардов рублей. Это потребовало принятия комплексных мер, в том числе касающихся регулирования тарифов. По вступившим с 3-го апреля в силу нормам, ФАС получила расширенные полномочия. Теперь служба может самостоятельно изменять предельные значения тарифов, если региональные власти не исполнили ее предписания. Кроме того, за неоднократное неисполнение требований ведомства, вводится административная ответственность в виде обязательной дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных