В России упростили процедуру установления инвалидности — 2019.05.22





Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь медико-социальная экспертиза будет проводиться на основании направления, которое получит бюро от медицинской организации или органа соцзащиты в электронном виде или на бумажном носителе. Для этого гражданину необходимо лишь дать письменное согласие на отправку документов. Они будут переданы в течение трех дней. Дата поступления считается датой установления инвалидности. Кстати, с октября нынешнего года заявление можно будет подать и через портал гос услуг. К слову, расширился и перечень заболеваний, которые дают право получение льгот. Впервые в список попали все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. В список включили глухоту, цирроз печени, слепоту и ДЦП. Процедура значительно упростилась и для таких заболеваний как сколиоз, порок челюстно-лицевой области, аутизм, сахарный диабет…