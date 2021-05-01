В России упростили процедуру назначения социальных выплат


В России упростили процедуру назначения социальных выплат. Сегодня вступил в силу закон, который позволяет регионам назначать пособия без заявлений граждан. Для этого станут применять Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Раньше в регионах могли пользоваться данными этой системы, но законодательно такой порядок закреплен не был. Работники госучреждений либо собирали необходимые сведения вручную, либо граждане должны были сами приносить бумаги. Новый правовой акт устранил проблему: теперь все документы станут поступать в электронном виде без участия потенциальных получателей. Беззаявительный порядок назначения льгот и социальных пособий стали довольно активно использовать в 20-м году. К примеру, многие пользователи портала госуслуг автоматически получили детские выплаты, а также начисления при рождении ребенка. В правительстве заявили, что в ближайшие пять лет в стране создадут единую цифровую платформу, которая позволит оформлять пособия в электронном виде.

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