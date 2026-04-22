Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России стартовала подготовка к акции «Сад – связь поколений»

22.04.2026 | 13:40
В стране стартовала подготовка к ежегодной всероссийской акции «Сад – связь поколений». В этом году она пройдет под девизом «Высаживаем сады – приближаем Победу». Акция стартует традиционно в мае, проводит ее фонд содействия реализации проектов «Благовест». Цель – объединить людей, воспитать бережное отношение к природе, показать важность труда, а также создать условия для духовного единения и патриотического воспитания молодежи. В прошлом году в акции участвовали более 80 регионов, включая новые субъекты. Присоединиться могут представители министерств, ведомств, ветеранских и общественных организаций, предприятий и учебных заведений. Подробности – на официальном сайте фонда «Благовест» и в одноименной группе ВКонтакте.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных