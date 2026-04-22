В России стартовала подготовка к акции «Сад – связь поколений»

В стране стартовала подготовка к ежегодной всероссийской акции «Сад – связь поколений». В этом году она пройдет под девизом «Высаживаем сады – приближаем Победу».
Акция стартует традиционно в мае, проводит ее фонд содействия реализации проектов «Благовест». Цель – объединить людей, воспитать бережное отношение к природе, показать важность труда, а также создать условия для духовного единения и патриотического воспитания молодежи. В прошлом году в акции участвовали более 80 регионов, включая новые субъекты.
Присоединиться могут представители министерств, ведомств, ветеранских и общественных организаций, предприятий и учебных заведений. Подробности – на официальном сайте фонда «Благовест» и в одноименной группе ВКонтакте.
https://t.me/vestikbr