В России стартовала патриотическая акция «Окна Победы». Присоединиться приглашают и жителей Кабардино-Балкарии. В преддверии Великой Победы миллионы окон по всей стране традиционно превращаются в картины: люди рисуют символы благодарности героям войны.
Рисунками, посвященными 9-му Мая, украшают учреждения спорта и культуры, дополнительного образования, детские сады и школы, больницы и поликлиники. Каждая история – это часть большого всероссийского движения памяти, а вместе они складываются в мощный символ единства и признательности тем, кто сражался за Родину. Присоединиться к акции россиянам предлагают и во «ВКонтакте». Для этого нужно разместить свои фото и видео в социальной сети с хештегом #ОкнаПобеды.
