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В России стартовал приём заявок на переобучение по нацпроекту "Демография"

В России стартовал приём заявок на переобучение по нацпроекту "Демография"

06.03.2023 | 10:22
В пресс-службе Минтруда сообщили, что новые знания по программе смогут получить 138 тысяч человек. Соискателям доступно около восьми тысяч образовательных программ. Стать участником проекта смогут граждане старше 50-ти лет, женщины в декретном отпуске, неработающие матери дошкольников, а также безработные или находящиеся под риском увольнения. Обучаться можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела. В 2022 году в проекте участвовали свыше полутора тысяч жителей Кабардино-Балкарии. Самыми востребованными направлениями стали педагогика в дополнительном образовании и специальности в сфере IT-технологий. Обучение по нацпроекту "Демография" бесплатное. Заявки принимаются онлайн на портале «Работа России». Здесь же можно ознакомиться со списком направлений профобучения, доступных в регионе.
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